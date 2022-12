Torcedores do Santos convocam vigília por Pelé

O Rei do Futebol está sob cuidados paliativos, em São Paulo

A Torcida Jovem do Santos Futebol Clube está os torcedores para apoiar o ídolo Pelé, em frente ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, amanhã (4).

É o que diz uma nota, que está circulando entre fãs do time alvinegro, num grupo de um aplicativo,:

“Quem é Rei nunca perde a majestade! A Torcida Jovem do Santos convoca nossos associados, santistas em geral e amantes do futebol para comparecer no domingo (4/12) a uma vigília para demonstrarmos apoio e fé na recuperação de Rei Pelé”.

O ex-camisa 10 da Seleção está internado e, de acordo com informações da Folha de São Paulo, não está respondendo à quimioterapia, no tratamento de um câncer no cólon.

O jornal informa ainda que Pelé está sob cuidados paliativos, no objetivo de oferecer conforto, qualidade de vida e aliviar o sofrimento de uma pessoa que passa por uma doença sem cura.

Ontem (2), o Hospital Albert Einstein divulgou uma nota, destacando que o Rei do Futebol está, também, com uma infecção respiratória:

“Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021.

A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sendo tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde.

O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento”.

O ex-atleta, que tem 81 anos, foi diagnosticado com um quadro de inchaço generalizado (anasarca), síndrome edemigêmica (edema generalizado) e insuficiência cardíaca.