Torcedores comemoram vitória do Brasil em bares de Niterói

A Copa do Mundo não começou apenas para os comandados de Tite que estão no Catar em busca do hexacampeonato para o Brasil, mas também para os moradores de Niterói que estiveram na tarde de hoje (24), assistindo em telões instalados em bares e restaurantes, a vitória por 2 a 0 na estreia da Seleção Brasileira contra a Sérvia.

Em uma partida disputada contra os sérvios, o grito de gol, comemorado por um mar verde amarelo de pessoas virou uma enorme onda de alegria, quando Richarlison aproveitou e marcou o gol em rebote no chute de Vinicius Junior e depois, mais um, desta vez um golaço de voleio que levantou os torcedores presentes nos bares e restaurantes niteroienses e no Estádio Lusail.

O médico Carlos André acredita no Brasil e crê que a Inglaterra vá longe neste Mundial (Fotos: Marcos Vinicius Cabral)

“Confiança lá em cima no time de Tite e começamos bem a Copa do Mundo. Sei que há muitos bons times e gratas surpresas, mas não vejo a Argentina à altura e tampouco a Alemanha. França talvez, já a Espanha me surpreendeu. Mas se fosse apostar minhas fichas em alguma seleção, seria na inglesa depois da brasileira”, revelou o médico Carlos André, que morou 12 anos em Saquarema e está há um mês morando em Icaraí.

Outro confiante é Rogério Silva, 42 anos, gerente do Armazém São Jorge, que acredita na capacidade de superação do brasileiro em competições importantes e decisivas como uma Copa do Mundo.

O gerente do Armazém São Jorge acha que o Brasil vai conquistar o hexacampeonato

“Estou muito confiante neste hexacampeonato para esquecer a derrota para a Bélgica em 2018 e os 7 a 1 de 2014. O povo brasileiro merece sorrir, pelo menos no futebol, para sacramentar de vez, no coração de cada um de nós, niteroienses, a felicidade pela conquista deste Mundial”, revelou entre vendas de cervejas artesanais e petiscos, especialidade da casa.

Já o autônomo Robston de Carvalho Andrade, 43 anos, que trabalha há dois anos vendendo pipocas na Rua João Pessoa esquina com Dr. Leandro Mota, diz que acredita que o time de Neymar e Cia. passe da primeira fase com folga.

O pipoqueiro Robston torce para o Brasil ir longe neste Mundial para que ele venda pipocas

“Não tem como não acreditar nos meninos. É um time bom de bola, equilibrado e quero que vá longe, pois se eles forem, é sinal que meu negócio vai prosperar. Não há nada melhor do que beber uma cervejinha e comer uma pipoquinha”, brincou revelando que em ocasiões como o jogo de ontem (24), é bem provável que venda os 50 saquinhos que trouxe.

Cautelosa, a artesã Ana Cláudia Diniz, de 22 anos, está com medo de cruzar com o time de Messi na fase de mata-mata. “Sei não. O time hoje estava nervoso e apesar da vitória, a Argentina sempre é perigosa e contra o Brasil”, destacou receosa sobre um possível confronto contra os hermanos.

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (28) contra Suíça, às 13h, pelo Grupo G.