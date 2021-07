Tóquio não terá público nos Jogos Olímpicos

O aumento dos casos de Covid-19 em Tóquio fez o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, declarar estado de emergência. Essa ação vai impedir a presença do público nas Olimpíadas na capital do Japão, que está marcada de 23 de julho até 8 de agosto de 2021.

O governo concordou na realização dos jogos olímpicos sem público se Tóquio ainda estiver sob estado de emergência. Os jogos foram adiados em 2020 por causa da pandemia da Covid-19, incluindo os Jogos Paralímpicos, entre 24 de agosto e 5 de setembro.

Com o estado de emergência as medidas de restrições são mais severas como fechamento de bares e restaurantes com horários diferenciados e a proibição de venda de bebidas alcoólicas. O revezamento da tocha olímpica também tinha sido cancelado pela prefeitura de Tóquio.