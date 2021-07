Tóquio 2020: Medalhista olímpico, Felipe Wu é eliminado no tiro esportivo

O atirador Felipe Wu foi eliminado dos Jogos Olímpicos de Tóquio neste sábado (24) no Centro de Tiro de Azaka. Medalha de prata na prova no Rio 2016, o brasileiro terminou a disputa da pistola de ar 10m na 32ª colocação e não avançou para a final, que reuniu os oito primeiros da fase classificatória.

Apesar do resultado, Felipe se mostrou tranquilo após a prova. “A minha tranquilidade vem do fato de que eu fiz tudo que poderia fazer em todo os momentos. Depois da Copa do Mundo de 2019 no Rio, as pessoas nem contavam mais com o meu nome nos Jogos Olímpicos, mas eu aproveitei o ano passado, com todas as dificuldades por causa da pandemia, me esforcei e consegui classificar. Mesmo depois, continuei me dedicando ao máximo. Então, isso me deixa tranquilo porque tenho certeza que fiz tudo que estava ao meu alcance”, destacou Felipe, que obteve a classificação olímpica na Copa do Mundo da Índia, em marco de 2021.

O brasileiro acredita que todos os atletas sentiram os efeitos da pandemia, que cancelou competições, entre outras consequências. De toda forma, considera que fez o máximo para alcançar um bom resultado. “Os resultados da classificatória foram baixos, o que mostra que houve uma dificuldade, talvez pela falta de competições ou pelas restrições. Mas, é lógico, na hora da competição nem pensei nisso. Foi uma competição difícil, dura exaustiva. Não fiz bons treinos no Japão e esperava estar em um nível técnico melhor. A cada tiro tentei me forçar ao máximo para ter um bom resultado, mas infelizmente não foi o suficiente. Me esforcei muito”, afirmou Felipe, que agora já faz planos para o futuro.

Além da prata no Rio 2016, Wu tem no currículo o ouro nos Jogos Pan-americanos de Toronto 2015 e a prata nos Jogos Olímpicos da Juventude Cingapura 2010. Agora o principal objetivo é completar essa galeria com um pódio no Mundial. “Temos que pegar os aprendizados e seguir em frente. Quando não temos um resultado positivo, os resultados têm que ser maiores. Vou analisar o que posso melhorar e ir em busca da minha próxima meta, que é o Campeonato Mundial, única medalha do tiro olímpico que não tenho e quero bastante”, projetou Wu. A competição ainda não tem data marcada para acontecer.

Foto: Wander Roberto/Comitê Olímpico Brasileiro