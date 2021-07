Tóquio 2020: Marcus D`Almeida, Arqueiro de Maricá, avança para a próxima fase no individual masculino

O morador de Maricá Marcus D`Almeida, que está representando o Brasil no tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ficou em 40º lugar na competição que aconteceu nessa madrugada. Ele parte para a próxima fase contra Patrick Huston, que ficou em 25º lugar, e representa a Grã-Bretanha.

A disputa no individual masculino do tiro com arco rendeu 651 pontos. O atleta tem 23 anos e é uma promessa na modalidade. O competidor da Coreia do Sul, que ficou em primeiro lugar no ranking, somou 688 pontos.

A eliminatória do individual masculino acontece na próxima segunda (26) às 21h30min (horário de Brasília), junto com a disputa do feminino onde Ane Marcelle também vai representar o Brasil contra a mexicana Ana Vázquez. Ane tem 27 anos e fez 636 pontos na rodada de classificação. Ela também é de Maricá, na Região Metropolitana II do Rio.