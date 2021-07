Tóquio 2020: Daniel Cargnin é bronze no judô

A segunda medalha brasileira nos jogos de Tóquio 2020 veio em uma modalidade que garante pódios ao país desde as Olimpíadas de Munique, em 1972. O judoca Daniel Cargnin alcançou o bronze, neste domingo (25), ao derrotar o israelense Baruch Shmailov por wazari.

Em uma luta desgastante, Cargnin usou a velocidade para bater de frente com Shmailov, mais forte fisicamente. O brasileiro conseguiu aplicar um wazari a 2min29seg do final da luta. Gaúcho de Porto Alegre, o judoca, desde 2017, quando foi ouro no Mundial Júnior da categoria, tem se estabelecido como um dos principais nomes da modalidade no Brasil.

Foto: Gaspar Nóbrega/COB