Tóquio 2020: Brasil conquista bons resultados no surfe, canoagem, remo e handebol

Tanto na água quanto na quadra, os atletas brasileiros estão fazendo bonito nos jogos de Tóquio 2020. Na noite de sábado (24) e madrugada deste domingo (25), competidores do Time Brasil alcançaram resultados expressivos no surfe, canoagem, remo e handebol, que os colocam em boa condição na disputa por medalhas.

Surfe

Os campeões mundiais do Brasil estrearam bem nas ondas de Tsurigasaki, na manhã deste domingo, 25 (noite de sábado, 24, no Brasil). Primeiro a cair no mar, Italo Ferreira venceu a primeira bateria, com 13,67. Ele superou Hiroto Ohhara (Japão), com 11,40, Leonardo Fioravanti (Itália), com 9,43, e Leandro Usuna (Argentina), com 8,27.

Gabriel Medina também fez a sua estreia e avançou em primeiro lugar, com 12,23. O francês Michel Bourez fez 10,10 e o alemão Leon Glatzer marcou 10. Em sua primeira competição olímpica, o bicampeão mundial comemorou a estreia do surfe nos Jogos e elogiou a estrutura do Time Brasil.

Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb também avançaram no primeiro dia. Silvana ficou em segundo, com 13,12, na bateria vencida pela norte-americana Stephanie Gilmore, com 14,50. Já Tatiana passou em primeiro lugar, com 11,33.

Canoagem

Ana Sátila está na semifinal do K1 feminino. Com duas boas descidas nas corredeiras da Arena Kasai, a canoísta teve 106.82 segundos como melhor tempo e avançou à próxima fase da competição com a sétima melhor marca. É bem verdade que 24 das 27 competidoras garantiam vaga na etapa seguinte, mas o desempenho foi aprovado pela brasileira, que volta a competir na próxima terça-feira, dia 27.

Remo

O remador Lucas Verthein avançou às semifinais do single skiff no Sea Forest Waterway. O remador carioca fez o segundo melhor tempo de sua bateria, 7min14s26, vencida pelo alemão Oliver Zeipler. Ele fez a quinta melhor marca das quartas-de-final.

Lucas Verthein igualou o melhor resultado do remo brasileiro nesta prova na história dos Jogos Olímpicos. Classificado entre os 12 semifinalistas, ele repete o feito de Paulo Cesar Dvorakowski em Moscou 1980. O brasileiro volta a remar em busca de uma vaga na final nesta quarta, 28, às 11h18 do Japão (23h18 de terça no Brasil).

Handebol

A seleção feminina de handebol fez uma estreia bastante equilibrada e empatou com a forte equipe do COR (Comitê Olímpico Russo) em 24 a 24. A Rússia, que foi suspensa dos Jogos Olímpicos por problemas com doping e está competindo sob o nome de seu comitê, é a atual campeã olímpica. O próximo jogo das brasileiras em Tóquio 2020 será contra a Hungria, na terça, 27, às 11h do horário japonês (23h de segunda no Brasil).