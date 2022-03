Tombamento do Clube Tamoio é aprovado na Alerj

O projeto de lei que estabelece o tombamento social, cultural e histórico do Clube Tamoio, em São Gonçalo foi aprovado na Sessão realizada na tarde desta quarta-feira (02) na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Dos 39 deputados que votaram, 22 foram favoráveis ao projeto e 15 contrários, dois deputados abstiveram ao voto.

Líder do governo na Alerj, o deputado Marcio Pacheco (PSC), até tentou retirar o projeto de pauta, argumentando que se tratava de uma quarta-feira de cinzas e que a proposta merecia um debate mais amplo. A alegação da parlamentar foi rechaçada pela deputada Lucinha (PSDB). “Se está na pauta, tem que ser votado”, frisou.

Na semana passada, os vereadores de São Gonçalo aprovaram um projeto de lei, de autoria do vereador Cacau (Cidadania), “destombando” as edificações da antiga sede do Clube Tamoio. O objetivo seria a construção de um supermercado no local.

A deputada Zeidan (PT), autora da proposta, não compareceu à Sessão. A reportagem de A TRIBUNA tentou entrar em contato com ela, para apurar a razão de sua ausência no Plenário, mas, em todas as tentativas, seu telefone estava desligado. O projeto será encaminhado para o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que terá 15 dias para sancionar ou vetar a proposta.