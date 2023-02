Todas as praias da Baía estão impróprias para banho em Niterói

Inea não recomendou balneabilidade em nenhuma praia banhada pela Baía de Guanabara

Todas as praias banhadas pela Baía de Guanabara, em Niterói, estão impróprias para o banho. A informação é do boletim mais recente divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). A última vez que isso aconteceu foi em dezembro do ano passado. Em contrapartida, o boletim afirma que todas as praias da Região Oceânica estão liberadas.

O Inea realiza a medição por meio da quantidade de bactérias na água. A praia será considerada imprópria se o último resultado for superior a 400 (NMP de Enterococos/100mL) ou se nas últimas cinco campanhas, dois ou mais resultados forem superiores a 100 (NMP de Enterococos/100 mL).

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), essas Enterococos são bactérias gram-positivas, normalmente encontradas no intestino e no trato genital feminino. Existem 14 espécies descritas de Enterococos spp., sendo o E. faecalis e o E. faecium as duas que normalmente promovem colonização e infecções em humanos.

De acordo com o instituto, estão impróprias para o banho, em todos os pontos, as seguintes praias: Gragoatá, no Centro; Boa Viagem, Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas, Jurujuba, Adão e Eva, na Zona Sul. O destaque negativo é o trecho da Praia das Flechas, na altura do número 163, que foi classificado como impróprio pela primeira vez em 2023.

Segundo Sérgio Ricardo, coordenador do Movimento Baía Viva, a notícia não é surpreendente porque, de acordo com ele, já foram investidos R$ 10 bilhões em dois programas de despoluição da baía, que não deram resultado. Ele atribui a má balneabilidade a estações de esgoto operando com baixíssima carga, por exemplo.

“Não nos surpreende. Desde o final dos anos 1980, as praias da Baía de Guanabara foram declaradas impróprias ao banho pela Feema, que é ‘mãe’ do Inea, que surgiu mais recentemente. O prejuízo econômico da poluição da Baía de Guanabara é de R$ 50 bilhões por ano, segundo estudos do Baía Viva. Não se faz economia do mar sem praia limpa”, explicou.

Já o biólogo Mário Moscatelli apontou dois diferentes fatores que podem estar prejudicando a balneabilidade das praias da baía. São eles a sujeira trazida pela chuva e também potenciais problemas na coleta da rede de esgoto do município, fato que também havia sido apontado por Sérgio Ricardo.

“As fortes chuvas que trazem uma carga adicional de contaminação, época de maré baixa de sizígia que arrasta toda a ‘sujeira’ da Baía para a sua boca em direção ao oceano bem como algum problema de gestão na rede de esgoto do município. Dependendo do horário que se faz a coleta da água, isto é, na maré baixa ou alta, os resultados podem sair bastante diferentes, o mesmo se aplicando para dias mais ou menos chuvosos”, alertou.

Onde tomar banho

Se as praias da Baía de Guanabara estão impróprias para banho, resta à população que mora nessas localidades ir à Região Oceânica para se refrescar. O boletim do Inea apontou que todas as praias oceânicas estão recomendadas, em todos os trechos. São elas: Piratininga, Sossego (esta classificada como Bandeira Azul), Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.

Problemas no mar e na areia

Em pesquisa divulgada em abril do ano passado, professores a UFF identificaram superbactérias nas praias de Niterói. Elas são resistentes a vários antibióticos e matam 750 mil pessoas por ano no mundo.

O professor Henrique Fragoso, vice-coordenador da pesquisa e também de Biologia Marinha da UFF, destaca que, nos resultados obtidos, foi encontrada uma grande quantidade de genes de resistência a antibióticos da classe Vancomicina nos microplásticos retirados das areias das praias.

“Esse é um medicamento de uso apenas hospitalar que trata infecções causadas por quase todos os Staphylococos e muitas cepas de Enterococos. As Vancomicinas são utilizadas para tratar infecções graves, como pneumonia e endocardite”.

O pesquisador, na ocasião, destacou que Niterói é uma cidade aberta ao mar, com praias oceânicas e de baía, que formam um acervo ambiental e turístico de grande importância para o município. No entanto, alertou que para assegurar a saúde do espaço natural e dos visitantes, é necessário manter o cuidado com a preservação desses locais.