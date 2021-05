‘Tocaia’ da polícia termina com foragido preso em Itaboraí

Emboscada na estrada terminou na prisão de um acusado de tráfico de drogas, que estava foragido na justiça. A prisão aconteceu na manhã de desta terça-feira (11). Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito é apontado como um dos integrantes da organização criminosa que atua no município de Cachoeiras de Macacu.

A prisão foi coordenada por policiais da 77ª DP (Icaraí). A equipe de inteligência da distrital conseguiu apurar que o foragido passaria na Rodovia RJ-116, durante a manhã, pelo bairro de Sambaetiba, em Itaboraí. Policiais da delegacia organizaram a emboscada para interceptar o automóvel, onde o acusado estaria.

No momento em que o automóvel se aproximou, os policiais fizeram a abordagem, sem dar chance para que o foragido fugisse. Policiais que participaram da ação afirmam que o alvo da ação estava no banco do carona e alegou que estava indo trabalhar naquele momento. Na rodovia, o acusado recebeu voz de prisão, e foi conduzido á carceragem da distrital.

Cabe ressaltar que o motorista, que não teve divulgada qual seria sua ligação com o foragido, não foi preso durante a ação, por não haver nada de ilícito consigo. O alvo da ação, após a finalização dos trâmites relacionados à prisão, será encaminhado ao sistema prisional, ficando á disposição da Justiça.