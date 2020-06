TJ-RJ derruba liminar e flexibilização do isolamento volta a valer no Rio

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), desembargador Claudio de Mello Tavares, revogou nesta terça-feira (9) a liminar que suspendeu trechos dos decretos editados por Wilson Witzel (PSC) e Marcelo Crivella (PR), que flexibilizaram as medidas de isolamento social em função da Covid-19. Em sua decisão, o desembargador disse que um dos pontos principais para a suspensão da liminar é que a intervenção do juiz de primeira instância não cabe em uma atribuição que é do Executivo.



Desta forma, voltam a valer os trechos dos decretos 47.488, editado por Crivella no último dia 2 de junho, e 47.112, assinado por Witzel na última sexta-feira como a liberação das atividades desportivas; atividades culturais de qualquer natureza no modelo drive in; atividades esportivas de alto rendimento sem público; visitação aos pontos turísticos; e de atividades esportivas individuais ao ar livre. Já Crivella reconsiderou, por sua vez, a proibição quanto a atividades no mar e exercícios na orla do Rio.

Shopping centers e centros comerciais também podem funcionar das 12h às 20h, com limitação de 50% da capacidade, garantindo fornecimento de álcool em gel 70%. As praças de alimentação também podem reabrir, obedecendo ao limite de 50% da capacidade. Áreas de recreação, cinemas e afins, no entanto, permanecerão fechados. Bares e restaurantes também puderam voltar a funcionar a partir de sábado, respeitando o limite de 50% de sua capacidade.

Tavares ainda disse que se faz necessária a retomada dos serviços em função das dificuldades econômicas enfrentadas por grande parte da população. O magistrado considerou uma reavaliação da flexibilização caso o número de novos casos e mortes por Covid-19 aumentem.





“Com efeito, a decisão (liminar) questionada afeta o plano de retomada da economia fluminense, e, como corolário, as previsões de arrecadação de tributos, dificultando a realização dos compromissos orçamentários e financeiros, inclusive para pagamento de pessoal, causando prejuízos consideráveis a toda sociedade fluminense, com sério gravame à economia e à ordem pública administrativa”, disse na decisão.