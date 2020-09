TJ realiza sorteio de desembargadores para o julgamento do impeachment de Witzel

O Tribunal de Justiça do RJ realizou, na manhã de hoje, do sorteio para escolher entre 180 desembargadores os cinco que participarão da comissão especial, ao lado de cinco deputados eleitos pela Assembléia Legislativa (Alerj), do julgamento de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Foram sorteadas três desembargadoras e dois desembargadores.

Para Witzel ter o mandato cassado na comissão mista, serão necessários dois terços dos votos, ou 7 dos 10 integrantes. A desembargadora Teresa de Andrade Castro Neves foi a primeira sorteada, e depois o desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, a magistrada Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello, o desembargador Fernando Foch, e o desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo foi o último. Mas como este tem filho em cargo comissionado, foi suspenso. A magistrada Myriam Medeiros da Fonseca Costa também se declarou impedida por ter uma filha em cargo comissionado no estado. A quinta vaga então foi preenchida pela desembargadora Inês da Trindade.

O clima é de bom humor entre os desembargadores que estão se conectando ao sistema de videoconferência do TJ. Durante cinco minutos em que os microfones permaneceram ligados, alguns, mais animados, se cumprimentam. Além dos desembargadores de férias ou de licença, não participaram do sorteio magistrados que estejam afastados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como o desembargador Siro Darlan.

Próximos passos: Eleição na Alerj para escolher os 5 deputados do Tribunal Misto; Tribunal Misto nomeia relator por sorteio (pode ser deputado ou desembargador); Presidente do TJRJ preside o Tribunal Misto; Após a escolha do relator, Witzel é notificado e tem 15 dias para se defender; Após apresentação da defesa, relator vota se é contra ou a favor da instauração do processo; Tribunal Misto vota se afasta ou não o governador; Comissão tem até 180 dias para conclusão sobre o pedido de impeachment. Prazo estimado para conclusão é de 120 dias.