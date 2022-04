TJ define listas tríplices para vagas de desembargador

Foi realizada nesta segunda-feira (11), a partir das 11h, uma sessão híbrida do Tribunal Pleno. A pauta foi a composição de listas tríplices de membros do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) candidatos a cinco cargos de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) pelo quinto constitucional.

As duas vagas para o Ministério Público são em decorrência da Lei nº 9.354/2021, de 15 de julho de 2021, e da aposentadoria do desembargador Nildson Araújo da Cruz. Já as três da OAB se referem à mesma lei e às aposentadorias dos desembargadores Lindolpho Morais Marinho e Antônio Eduardo Ferreira Duarte.

As votações foram realizadas de acordo com o art. 12-A do Regimento Interno do TJRJ. O quórum para que o candidato integre a lista é por maioria absoluta em todos os escrutínios (96 votos). São eleitores todos os desembargadores integrantes do Judiciário fluminense. Veja a seguir as listas compostas para as respectivas vagas:

Lista para a vaga aberta pela aposentadoria do desembargador Antônio Eduardo Ferreira Duarte para membros da OAB-RJ

Nilton Cesar da Silva Flores

André Luíz Mançano Marques

Rafael Alves de Oliveira

Vaga aberta pela Lei 9.354/2021 para membros da OAB

João Alberto Sá Barbosa

Danielle Machado Aguiar de Vasconcelos Sá

Eduardo Abreu Biondi

Vaga aberta pela aposentadoria do desembargador Lindolpho Morais Marinho para membros da OAB-RJ

Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues

Claudia Franco Correa

Fabio de Oliveira Azevedo

Vaga aberta pela aposentadoria do desembargador Nildson Araújo da Cruz para membros do MPRJ

procurador Marlon Overst Cordovil

promotor Guilherme Braga Peña de Moraes

promotora Renata Silvares França Fadel

Vaga aberta pela Lei 9.354/2021 para membros do MPRJ

promotor Claudio Silva de Carvalho

promotora Maria Fernanda Dias Mergulhão

procurador Humberto Dalla Bernardina de Pinho