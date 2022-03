Título empolga o torcedor do Fluminense, que deve lotar o Nilton Santos

Campeão da Taça Guanabara de forma antecipada, na vitória por 4 a 0 sobre o Resende, o Fluminense se prepara para mais uma “guerra” na Libertadores. O tricolor enfrenta o Olimpia, do Paraguai, na próxima quarta-feira (9), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. E a torcida deve lotar as arquibancadas: cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos.

A princípio, o Flu havia liberado a comercialização de apenas dois setores: Leste inferior e superior. No entanto, a medida que a procura por bilhetes aumentasse, outros setores seriam liberados. É o caso do Setor Sul, que teve a venda iniciada ontem (7). O objetivo dos tricolores é superar o recorde do estádio, de 43 mil presentes em 2007, em um clássico vovô. Os ingressos podem ser encontrados em 15 pontos de vendas pelo estado do Rio de Janeiro, nos valores de R$ 20 até R$60.

Além disso, com a goleada no último sábado, o Fluminense está perto de igualar uma sequência histórica de vitórias, que não acontece têm 103 anos. Atualmente, são onze triunfos em 2022, restando dois jogos para empatar com as 13 partidas vencidas em 1919. Para isso, será necessário vencer o jogo de ida contra os paraguaios, e depois superar o Boavista, pela última rodada do Campeonato Estadual.