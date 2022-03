Tite seleciona jogadores de Fla e Flu em pré-convocação

O técnico Tite, da Seleção Brasileira, colocou o nome de três jogadores do Flamengo e um do Fluminense na pré-lista de convocação. Além do meio campo Éverton Ribeiro, o treinador pré-selecionou a dupla de atacantes Pedro e Gabigol, e o zagueiro Nino. O anúncio oficial, porém, acontecerá somente na sexta-feira (11), com transmissão através do canal oficial no Youtube da CBF.

Tantos os clubes, quanto as Federações estaduais foram comunicados pela entidade máxima do futebol brasileiro sobre os nomes da pré-lista no último domingo (6). A Seleção Brasileira será convocada para as últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo, que acontece em novembro, no Catar. Porém, os jogos contra Chile, no Maracanã no dia 24, e Bolívia, no dia 29, na altitude de La Paz, acontecem em paralelo às semifinais do Campeonato Estadual. Portanto, caso as convocações se confirmem, os quatro jogadores serão baixas, tanto para Paulo Sousa, quanto para Abel Braga. O mata-mata do estadual estão previstos para ocorrer entre os dias 23 e 27 (ida e volta).

Já classificado para o Mundial deste ano, o técnico Tite realiza testes finais com o objetivo de encontrar os 23 nomes que vão lutar pelo Hexacampeonato no final de 2022. Por isso, o treinador pode dar chances para Pedro e Nino, por exemplo. As lesões de Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, e Lucas Veríssimo, Benfica, abrem espaço para os jogadores de Fla e Flu. Dessa forma, Tite deve realizar testes, e novos jogadores poderão ter a chance de serem convocados nos amistosos ao longo do ano.

Por outro lado, o técnico do Flamengo pode chegar a cinco desfalques no total, por causa da Data FIFA. Além dos brasileiros, o meia Arrasacaeta e o lateral-direito Isla devem ser lembrados por suas seleções, Uruguai e Chile respectivamente.