Tite repete besteiras de Telê e outros

Célio Junger Vidaurre

Apesar de saber que os tempos são outros com as modernas fórmulas de preparação dos atletas, desde a época de Flavio Costa nos anos 1945/1950, passando por Zezé Moreira em 1954, que se vê as bobagens dos técnicos escolhidos para dirigir a Seleção Brasileira. Vicente Feola campeão de 1958 na Suécia volta em 1966 fazendo convocações ridículas e sem qualquer fundamento. Djalma Santos e Bellini campeões em 1958 são convocados em 1966 só pelos nomes, não tinham quaisquer condições físicas nos seus quase 40 anos de idade. Foi um vexame e o Brasil perdeu tudo. Antes, em 1954, Zezé Moreira leva Veludo e Castilho, do Fluminense, Cabeção do Corinthians para serem nossos goleiros. Castilho viajou com um dedo da mão quebrado e Veludo faz todas as partidas preparatórias daquela Copa na Suíça.



Estreamos contra o México e o Brasil venceu de 5×0. No jogo seguinte contra a Iugoslávia o placar foi 1×1 e Veludo foi o arqueiro das duas partidas. Que fez Zezé Moreira na terceira disputa contra a Hungria de Puscas? Simplesmente, coloca Castilho no gol sem ritmo de jogo e leva de 4, sendo 3 grandes “frangos” e volta. Passamos pelo bom Zagallo no Tri de 1970 e Claudio Coutinho em 1978 na Argentina (3º lugar). Chega a vez de Telê Santana em 1982, forma uma grande equipe, mas, infelizmente esqueceu que Paolo Rossi da Itália estava em campo. Telê foi mantido para 1986 no México outra vez, e aí, foi um desastre total, só “besteirol”.



Deixou Leandro, do Flamengo, de fora por uma desavença boba. É que Leandro, considerado o maior lateral direito conhecido no mundo, sofreu várias cirurgias nos dois joelhos e quando voltou a jogar foi para a zaga central onde também era magistral, mas, Telê disse pra ele voltar como lateral outra vez. Leandro pede pra sair e foi cortado. Josimar do Botafogo que era uma espécie de 10º lateral daquele momento foi convocado e acabou sendo a sensação da Copa! Telê convocou um tal de Elso, um volante horroroso do Atlético Mineiro que não jogava nada. O cara passou por diversos clubes e desapareceu rapidamente. E a convocação de Sócrates em 1986 foi outra aberração. O magrão estava barrado na Fiorentina, da Itália, totalmente “sem pernas”. Bateu um pênalti de forma tão ridícula que o goleiro pegou sem problemas.



O time de 1986 era tão ruim que Josimar ao fazer 2 belos gols foi a única coisa de positivo daquela Copa. Foi um festival de erros jamais visto e Telê após essa Copa foi para o São Paulo e conseguiu ser Campeão do Mundo pelo Clube. Clube é uma coisa, Seleção é outra. Em 1990, com o técnico Lazaroni e com os 3 zagueiros Ricardo Gomes, Ricardo Rocha e Mauro Galvão, não foi possível segurar a arrancada e os dribles de Maradona com o passe para Caniggia fuzilar Taffarel e trazer o Brasil eliminado. Bom mesmo foi o que Aymoré Moreira fez como nosso técnico da Copa do Chile em 1962. Escalou o time de 1958 e ficou assistindo o talento daqueles jogadores. Amarildo substituiu Pelé contundido na 2ª partida e foi a grande revelação do Mundial.



Aymoré não tinha o que fazer, os craques do Botafogo (5) e do Santos (4) deram show naquele Bi Campeonato, sendo que Garrincha deixou o mundo encantado com seus dribles diabólicos. Tanto em 1958 como em 1962 Garrincha achou que o torneio de apenas 6 partidas era pouco. Perguntou a Didi quem seria o próximo adversário e Didi respondeu: Mané, a Copa acabou! A soberba de Flavio Costa em 1950 foi demais. Vitorioso no Sul Americano de 1945 no Chile com um ataque de super talentos: Tesourinha, Zizinho, Heleno de Freitas, Jair e Ademir, o técnico foi comandar a Seleção na Copa que seria disputada no Brasil com a inauguração do Maracanã.



Então, Tesourinha se contunde nos treinamentos e Flavio convoca Friaça, ponta direita do São Paulo. Friaça era reserva de Tesourinha no Vasco e foi cedido para o São Paulo onde sempre foi reserva do ponta titular Zé Maria Marin, aquele mesmo que foi Presidente da CBF, preso nos Estados Unidos por corrupção por longos anos. Outro erro de Flavio Costa foi manter Bigode, um limitado lateral esquerdo do Fluminense e deixar os dois melhores na reserva: Nilton Santos e Noronha. Conclusão: Bigode passou a vida toda sem saber por onde Gighia penetrou para fazer o gol da vitória do Uruguai e deixar o grande arqueiro Barbosa com a injustiça que carregou por toda a sua vida.



Passamos também por Felipão, Dunga e Parreira que serão temas para a próxima edição. Finalmente, chegou a vez de Tite quando se pensou que com a experiência adquirida em 2018, agora, o técnico seria mais objetivo e certeiro nas escolhas para representar o país. Mas, não, o treinador volta com Daniel Alves chegando aos 40 e laterais que por aqui temos iguais ou melhores. Se Daniel Alves estivesse jogando em alto nível, logicamente estaria num grande Clube. Com a mesma presunção de Flavio Costa, Feola, Zezé Moreira e Telê Santana, Tite pode pagar caro com suas insistências. De qualquer forma, vamos torcer pelo Brasil, é nossa obrigação. Todavia, não podemos pagar pelo orgulho excessivo de um treinador que foi apenas um jogador limitado e aprendeu a falar o que o torcedor gosta de ouvir.

AS VIRTUDES SÓ TERÃO O SEU VALOR SE FOREM PRATICADAS.