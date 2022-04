Tite irá observar jogadores no Brasil e na Europa

Em ano de Copa do Mundo, a comissão técnica de Tite intensifica a rotina para a melhor preparação antes da bola rolar no Catar. O treinador estará no Maracanã amanhã (20), às 21h30, no jogo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão. Membros da comissão vão acompanhar outras três partidas no Brasil: no dia 23 Palmeiras x Corinthians, Fluminense x Internacional, e América-MG x Atlético-MG no dia 3 de maio.

O filho do treinador e auxiliar técnico, Matheus Bacci iniciou a agenda de observação na vitória de 3 a 1 do rubro-negro carioca sobre o São Paulo. O restante dos integrantes da comissão técnica acompanharão os jogos na Europa, liderados pelo ex-jogador César Sampaio.

Confira a agenda:

Inglaterra

23/04 – Manchester City x Watford: Fábio Mahseredjian e César Sampaio

23/04 – Arsenal x Manchester United: Cléber Xavier e Matheus Bachi

24/04 – Liverpool x Everton: Cléber Xavier e Matheus Bachi

25/04 – Crystal Palace x Leeds United: Cléber Xavier e Matheus Bachi

26/04 – Manchester City x Real Madrid: Cléber Xavier e Matheus Bachi

27/04 – Liverpool x Villareal: Fábio Mahseredjian e César Sampaio

30/04 – Aston Villa x Norwich: Fábio Mahseredjian e César Sampaio

Itália

20/04 – Juventus x Fiorentina: Fábio Mahseredjian e César Sampaio

Holanda

30/04 – Ajax x Zwolle: Cléber Xavier e Matheus Bachi

Até a Copa do Mundo no Catar serão duas datas Fifas. A primeira ocorre entre os dias 31 de maio e 14 de junho. Os possíveis adversários podem ser Japão e Coreia do Sul, em jogos disputados na Austrália. Mas há a possibilidade de um terceiro certame. O “Classico da Anvisa”, contra a Argentina, foi remarcado pela Fifa para este período. A data, contudo, ainda não foi confirmada pois a AFA, federação de futebol argentino, contesta a decisão da entidade máxima.

Foto: Comissão técnica terá a missão de definir a lista de 26 convocados para a Copa – Lucas Figueiredo