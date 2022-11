Tite escala Vinícius Júnior contra a Sérvia

A Seleção Brasileira começa a partida contra a Sérvia, hoje, às 16, no estádio Lusail, em Doha, no Qatar, com o jogador gonçalense Vinícius Júnior, no comando do ataque.

Válida pelo Grupo F – que também conta com Suíça e Camarões -, a partida será transmitida pela Rede Globo, SporTV e SporTV 2 (TV fechada); além da CazeTV, no Youtube (Streaming).

Após ser eliminada nas quartas de final, em 2018, a Seleção chega ao Qatar como uma das favoritas ao título, com nomes como Vini Jr, Marquinhos, Neymar e Thiago Silva vivenciando um bom momento na carreira.

O Brasil entra em campo com Alisson; Danilo; Thiago Silva; Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro; Paquetá e Neymar; Raphinha; Richarlison e Vivi Jr.

Divulgação. CBF.

Tite vinha escondendo a escalação do time há cerca de três dias. Estratégia ou não, o que o brasileiro quer é ver gol.