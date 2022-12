Tite escala Militão pela direita contra Coreia

A Seleção Brasileira já está escalada para enfrentar a Coreia do Sul. O técnico Tite usará Eder Militão para a lateral direita, porque Danilo será improvisado na esquerda. Assim, o zagueiro será o único nome novo, em comparação à equipe que jogou contra a Sérvia, na vitória de 2 a 0, no primeiro jogo do Brasil.

Após duas rodadas ausente, Neymar participou normalmente da atividade e está de volta. Danilo também. A Seleção pega os coreanos pelas oitavas de final com Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Paquetá; Raphinha, Neymar e Vini Jr; Richarlison.

A equipe está sem Gabriel Jesus e Alex Telles, pelo restante da competição. Tite ainda não tem Alex Sandro à disposição por causa de um problema muscular no quadril. A opção provável é Danilo, que está habituado a substituí-lo, na Juventos, da Itália.

Após 10 dias de intensivo tratamento no tornozelo direito, a novidade é o retorno de Neymar. Com ele em campo, Lucas Paquetá volta a jogar como volante, após uma participação discreta, no 1 a 0 sobre a Suíça, na segunda rodada. À ocasião, ele foi substituído ainda no intervalo.

O Brasil enfrenta a Coreia às 16h, no estádio 974, em Doha, no Catar. O vencedor enfrenta Japão ou Croácia, que jogam neste momento.