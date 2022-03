Tite deixa cariocas de fora da convocação

O técnico da Seleção Brasileira convocou apenas dois jogadores que atuam no futebol brasileiro, na lista divulgada ontem (11). Tite havia pré-selecionado quatro jogadores da dupla Fla e Flu: Gabigol, Éverton Ribeiro e Pedro, do Flamengo; e Nino, do Fluminense. Porém, foram preteridos por atletas da mesma função, que atuam na Europa.

Exemplo disso é Gabriel Magalhães, do Arsenal, que carimbou a terceira convocação para a seleção principal. O zagueiro do campeão da Taça Guanabara foi chamado apenas para as Olimpíadas, que culminou no bicampeonato olímpico. Com a quarta vaga na defesa ainda aberta para a Copa do Mundo no Catar, em novembro, Nino corre por fora na disputa.

O caso dos atletas do Flamengo é diferente. Tanto Gabigol quanto Éverton são constantemente chamados por Tite. Porém, este não é o caso de Pedro, que assim como Nino, foi selecionado para o grupo olímpico. Contudo, desde o veto do Flamengo à convocação do atacante, o camisa 21 nunca voltou a ser lembrado em uma lista de selecionáveis.

A justificativa do treinador é que no próprio rubro-negro, Pedro não é titular. Entretanto, na lista para a última rodada das Eliminatórias, dois nomes não são titulares absolutos das suas equipes. São os casos do meio campo Arthur, que vem atuando entre os onze, mas na ausência de Locatelli; e Rodrygo, do Real Madrid, que é opção no banco para Carlo Ancelotti. Além disso, o volante da quipe italiana não era convocado desde 2017.

Confira a lista completa:

Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton;

Zagueiros: Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Gabriel Magalhães;

Meias: Casemiro, Arthur, Fred, Fabinho, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Philippe Coutinho;

Atacantes: Antony, Raphinha, Richarlison, Neymar, Gabriel Martinelli, Vini Jr e Rodrygo

A Seleção Brasileira enfrenta o Chile, no próximo dia 24 de março, no Maracanã, e depois viaja para a altitude de La Paz, onde enfrenta a Bolívia, no dia 29.