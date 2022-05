Tite convoca Seleção Brasileira para testes antes do Catar

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, convoca a Seleção Brasileira de olho na penúltima Data Fifa antes da Copa do Mundo do Catar, em novembro. A lista será divulgada hoje (11), a partir das 10 horas, na sede da CBF, na Barra da Tijuca.

Os jogadores serão chamados para três compromissos da Seleção Brasileira em junho. No dia 2 de junho, Brasil e Coreia do Sul se enfrentam às 8h de Brasília, no Seul World Cup Stadium. Logo depois, o Japão será o próximo adversário, no dia 06/06, às 7h20 de Brasília, na capital japonesa, em Tóquio. Por último, a seleção canarinho terá a Argentina pela frente, no entanto, como amistoso. Os sul-americanos se enfrentarão em Melbourne, na Austrália, às 6h45 de Brasília.

‘Clássico da Anvisa’

A FIFA diminuiu as multas tanto para AFA quanto para a CBF, por causa do imbróglio envolvendo o clássico entre Brasil e Argentina no ano passado. A partida válida pelas Eliminatórias foi paralisada aos seis minutos por técnicos da Anvisa, após constatarem que quatro jogadores argentinos entraram no país de forma irregular.

Além disso, a entidade máxima do futebol confirmou a realização do clássico para setembro. No mês passado, a CBF, como mandante do jogo, definiu que será no dia 22 de setembro, mas sem local definido até o momento. A tendência é que o confronto seja disputado na América do Norte, pois a Seleção Brasileira tem amistoso encaminhado com o México para o mês.

Foto: Tite terá três amistosos pela frente para definir os nomes que vão disputar o hexa, em novembro – Lucas Figueiredo / CBF