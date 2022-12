Tite confirma saída da Seleção Brasileira

Técnico confirma, em coletiva, decisão tomada há mais de um ano

Após a derrota para a Croácia, que eliminou a Seleção Brasileira – nos pênaltis – da Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite confirmou que sairá da equipe. Agora ex-comandante do time, ele – que já houvera antecipado a decisão há mais de um ano -, ressaltou, na despedida, a “dolorida derrota”; mas disse que está em paz consigo mesmo. “É o fim de um ciclo”, resumiu.

O técnico, que não escondeu o abatimento pela eliminação, comparou suas passagens à frente do time – nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar -, sem, no entanto, avaliar o seu próprio trabalho.

Ele destacou que há outros “grandes profissionais, que estão aí”, para assumir a Seleção, e que, há “mais de um ano e meio, já vinha falando que não ia continuar”:

“Não sou um cara de meias palavras. Agora foi um processo inteiro. Na Copa anterior, foi um processo de recuperação. Sobre o desempenho, vocês fazem os comentários de vocês. O que aconteceu está à mostra, para análise”.

Durante a coletiva de imprensa, o técnico, de fato, preferiu não se aprofundar em análises sobre o desempenho da Seleção e as decisões tomadas por ele, ao longo do confronto contra a Croácia. Falando em “dor” e em “emoção aflorada”, Tite buscou o comedimento:

“O tempo pode responder, a dor, por mais humano, coerente e equilibrado que eu possa ser, a emoção está aflorada. Não tenho condição de analisar o trabalho realizado. Mas, com o tempo, as pessoas vão fazer essa avaliação. Não tenho, nesse momento, a plenitude, após a derrota nos pênaltis”.

Após Marquinhos perder o pênalti que confirmou a classificação croata, Tite se dirigiu ao vestiário, e negou que houvesse algum tipo de problema com os seus comandados:

“Nas outras vitórias, também não é um costume meu, sou um cara mais reservado. Tu viu eu comemorar nas outras vezes que vencemos? Não viu. É um pouco do estilo, mas seguramente eles sabem do orgulho que tenho pelo trabalho desenvolvido, pelo comprometimento. Isso pode ter certeza”.