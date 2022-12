Tite confirma: Neymar volta à Copa contra a Coreia

Durante entrevista coletiva realizada na manhã de hoje (4), o técnico Tite confirmou o retorno de Neymar à Seleção. Recuperado, o craque tem presença conformada na partida de amanhã, às 16h, contra o Coreia. O treinador, no entanto, não disse se o camisa 10 começa no banco ou como titular.O jogo contra os sul-coreanos é válido pela oitava de final e será disputado no estádio 974.

Tite estava acompanhado do zagueiro Thiago Silva, que foi perguntado sobre a volta de Neymar. Após o olhar de aprovação do técnico, ele respondeu:

“Sim!”, afirmou com a confirmação sorridente de Tite na sequência.

Thiago Silva também comentou sobre a possível volta de outros companheiros lesionados, como Danilo e Alex Sandro. “Somos muitos claros. Ontem (sábado), antes do treinamento, confesso que foi um momento bastante doloroso ver os meninos (Gabriel Jesus e Alex Telles, cortados) naquela situação de não poder estar novamente em campo conosco. A tristeza é grande. Mas ao mesmo tempo nossa estrada continua, também por eles. É a forma que podemos confortar o coração deles, desempenhando nosso papel. Espero que eles se recuperem o mais rápido possível. Os que estão voltando, esperamos contar. É bom ver o Danilo bem, o Ney em campo, o Alex evoluindo, vão agregar muito”, concluiu o zagueiro.