Tite anuncia convocados para os próximos jogos das Eliminatórias

Técnico convocou 25 jogadores para duelos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai

O técnico da seleção brasileira, Tite, anunciou os 25 jogadores convocados para os próximos duelos do Brasil válidos pelas Eliminatórias da Copa, que serão contra a Venezuela (7 de outubro, em Caracas), Colômbia (dia 10, em Barranquilla), e Uruguai (14/10, em Manaus).

A lista conta com a estreia do atacante Antony, do Ajax, da Holanda. Outra novidade foi a permanência do volante do Internacional Edenílson, convocado pela primeira vez no mês passado devido à impossibilidade da convocação de outros atletas, principalmente os que jogam na Europa. Mas além dessas novidades também houve outras situações que chamaram a atenção entre os nomes escolhidos, como Neymar e a ausência de Daniel Alves.

Em relação ao jogador do Paris Saint-Germain, Tite explicou que convocou o atleta pensando na sequência de jogos, mesmo sabendo que Neymar estará fora do primeiro compromisso de outubro, contra a Venezuela. Porém, conta com ele para os jogos seguintes. Já em relação à ausência do lateral-direito, o treinador explicou que decidiu convocar Emerson Royal no lugar de Daniel Alves e disse que torce pelo “melhor caminho” do ex-lateral do São Paulo. Outras ausência foram os atacantes Richarlison e Roberto Firmino, que não estão atuando em seus clubes.

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras).

Laterais: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Émerson (Tottenham) e Guilherme Arana (Atlético-MG).

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Éder Militão (Real Madrid) e Lucas Veríssimo (Benfica).

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Edenilson (Internacional) Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Olympique de Marselha), Lucas Paquetá (Lyon) e Everton Ribeiro (Flamengo).

Atacantes: Antony (Ajax), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Raphinha (Leeds), Vinicius Júnior (Real Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain), Gabriel Jesus (Manchester City) e Gabigol (Flamengo).