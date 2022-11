Titãs faz show gratuito em São Francisco nesta sexta

Apresentação faz parte da comemoração dos 449 anos de Niterói

A Praia de São Francisco se prepara para receber os Titãs nesta sexta (18), com a banda Oriente que toca na abertura. O evento começa às 19 h e faz parte da agenda de comemorações do aniversário de 449 anos da cidade de Niterói.

Oriente faz abertura do show Foto Divulgacao

Amanhã, é a vez do musical britânico Pink Floyd fazer a festa no local. No entanto, o local das apresentações do baixista Fernando Rosa, da banda Blues Etílicos e de Dylan Triplett & The Simi Brother foram alteradas de local para a Sala Nelson Pereira dos Santos. As datas dos shows continuam as mesmas: dias 18, 19 e 20 de novembro.

Na Cantareira, no dia 20, está programado show com Tereza Cristina, com abertura de Drik Barbosa. Já no dia do aniversário da cidade (22), o Theatro Municipal recebe o show Zé Catimba – 90 anos, com participação de Jorge Aragão, Zé Inácio, Inácio Rios e Mirandinha Sambista.

Até o dia 22 de novembro, a Sala Carlos Couto recebe a exposição Niterói por Elas, com fotografias de Patrícia Grossi, Dominicci Prestrello, Livia Gass, Marianna Rosa, Marcela Viana e Paula Li Causi.



Para fechar a programação, o Reserva Cultural receberá o Festival Niterói Cervejeiro 450 nos dias 25, 26 e 27 de novembro, com shows de Va’a Surf Band, Dr. Gori, BR 80 e Bilhete Blues.





Serviço:



18/11 – Sala Nelson Pereira dos Santos / Reserva Cultural

19h30 Fernando Rosa



18/11 – Praia de São Francisco

19h Oriente

21h Titãs



19/11 – Sala Nelson Pereira dos Santos / Reserva Cultural

19h30 Blues Etílicos



19/11 – Praia de São Francisco

19h30 Pink Floyd UK – The Wall Live



20/11 – Sala Nelson Pereira dos Santos / Reserva Cultural

19h30 Dylan Triplett & The Simi Brothers



20/11 – Caminho Niemeyer

10h Viva Zumbi



22/11 – Theatro Municipal de Niterói

18h Zé Katimba 90 anos



25, 26 e 27/11 – Reserva Cultural

Niterói Cervejeiro 450