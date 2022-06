Tiroteio termina com suspeito preso em Niterói

Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos terminou com a prisão de um suspeito, nessa terça-feira (31), no bairro do Cantagalo, Região de Pendotiba de Niterói. De acordo com informações da Polícia Militar, o acusado, além de ter sido flagrado com material do tráfico, tinha um mandado de prisão em aberto.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), um Grupamento de Ações Táticas (GAT), em ação de patrulhamento pela região, foi atacado a tiros. Os militares revidaram e houve confronto. Após os tiros cessarem, os policiais encontraram uma mochila contendo material do tráfico. Mais à frente, um suspeito foi encontrado tentando fugir.

Segundo informações dos agentes, o homem, que tem 21 anos, tinha uma anotação criminal por tráfico de drogas e um mandado de prisão em aberto. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante. O material encontrado foi apreendido. Segundo os PMs, havia dois rádios transmissores, 59 sacolés de cocaína e nove trouxinhas de maconha. A 76ª DP (Niterói) registrou o caso.