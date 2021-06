Tiroteio termina com idoso baleado em São Gonçalo

Troca de tiros entre policiais militares e criminosos terminou com um idoso baleado, na manhã desta sexta-feira (11), no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo. A ação ainda resultou em um suspeito de tráfico preso em flagrante e grande quantidade de drogas apreendidas.

Segundo informações do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe de ocupação estava em ação de patrulhamento pela região quando foi atacada a tiros. Os militares revidaram e o confronto aconteceu. Durante o tiroteio, um idoso acabou atingido, por estilhaços, no joelho.

Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), que confirmou a entrada da vítima. Ainda de acordo com o batalhão, o idoso está bem, recebeu atendimento e deve ser liberado para casa ainda hoje.

Na ação, um suspeito de tráfico foi detido pelos agentes em um cerco tático. Segundo os policiais, ele estava com grande quantidade de drogas, que ainda serão contabilizadas. A ocorrência foi registrada na 73ª (Neves), central de flagrantes da região.