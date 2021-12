Tiroteio termina com dois mortos em São Gonçalo

Uma troca de tiros terminou com dois suspeitos de tráfico de drogas mortos, na noite dessa quarta-feira (22), no bairro do Mutuá, em São Gonçalo. A ação foi coordenada por policiais militares do 7º Batalhão (São Gonçalo)m que faziam patrulhamento de combate ao tráfico de drogas.

Segundo informações da equipe, os agentes passavam pela Rua Paula Lemos quando viram sete homens armados, que estariam atuando no tráfico de drogas. Os policiais tentaram abordar os acusados quando alegam terem sido atacados a tiros pelo bando.

Os policiais afirmam terem revidado, dando início à troca de tiros. Ainda de acordo com a equipe policial, os acusados correram em direção à Rua Ernesto França, onde o tiroteio continuou. Após os tiros cessarem, dois suspeitos, que ainda não tiveram a identificação confirmada, foram encontrados baleados.

Os PMs socorreram a dupla ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), mas eles não resistiram. Ainda de acordo com a Polícia Militar, foram apreendidas 16 pedras de crack, 87 trouxinhas de maconha, 170 picos de cocaína, uma pistola calibre 9mm e um revólver calihbre 32. A contabilidade foi feita pelos agentes do batalhão. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves).