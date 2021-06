Tiroteio termina com carga recuperada em São Gonçalo

Uma carga roubada foi recuperada, na manhã desta segunda-feira (14), na comunidade da Coreia, em São Gonçalo. Policiais militares trocaram tiros com vários criminosos, que haviam feito três funcionários de uma transportadora reféns. Ninguém ficou ferido.

Segundo as vítimas, eles vieram de uma distribuidora em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, fazer entregas no trecho de São Gonçalo até Tanguá. Quando acabaram de fazer uma entrega, na Rua Dr. Pio Borges, foram abordados por dois bandidos armados que os ordenaram a seguir em direção à Coreia, no bairro Engenho Pequeno.

“Fizemos a entrega no mercado. Eles mandaram a gente seguir, fazendo terror psicológico. Isso infelizmente acontece direto. Era muito tiro”, disse uma das vítimas, que preferiu não revelar a identidade.

Enquanto o caminhão era descarregado, policiais do 7° BPM (São Gonçalo) chegaram ao local e surpreenderam os criminosos. Os bandidos atiraram contra os PMs, que revidaram. Após o confronto, os ladrões fugiram, a carga foi recuperada e os reféns libertados sem ferimentos.

A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).