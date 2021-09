Tiroteio termina com baleado em via de acesso à Região Oceânica

Um suspeito de tráfico de drogas foi baleado, em confronto com a Polícia Militar, nessa sexta-feira (24), no bairro do Cantagalo, Região de Pendotiba, em Niterói. A ação aconteceu às margens da Estrada Francisco da Cruz Nunes, uma das principais ligações à Região Oceânica da cidade.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe estava em patrulhamento pela via, indo em direção ao Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da região. Durante o percurso, os agentes afirmam terem sido atacados a tiros, enquanto passavam pelo Cantagalo.

Os militares revidaram e houve confronto. Durante o tiroteio, um criminoso, que não teve a identidade revelada, foi atingido na perna. De acordo com o batalhão, ele foi socorrido e não tem risco de morte. Com o suspeito, foram apreendidas uma pistola, rádio comunicador e drogas a serem contabilizadas. O caso foi registrado pela 76ª DP (Niterói).