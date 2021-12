Tiroteio na Praia do Forte, em Cabo Frio, mata 2 e deixa 5 feridos

A polícia está investigando as causas do tiroteio que causou a morte de dois homens e deixou cinco feridos na Praia do Forte, em, Cabo Frio, Região dos Lagos, neste sábado (11).

De acordo com o Portal RLagos Notícias, dois homens armados em um Siena Branco desembarcaram na Praia e desceram atirando onde um grupo oriundo do Morro do Limão, comemorava um aniversário na praia.

Moradores e turistas estão em pânico com a violência em Cabo Frio. Sábado (4) um arrastão, com tiros deixou diversas pessoas desesperadas pânico na Praia do Forte. Quando a polícia chegou os bandidos já tinham fugido.

Na internet, muita revolta.

– A Região dos Lagos se tornou terra de ninguém. Em uma tarde de sábado, tiroteio em plena praia do forte?”, questionou uma internauta ao ver um dos vídeos.

– Cabo Frio forte virou um inferno!, escreveu outro.

O tiroteio na Praia do Forte em Cabo Frio neste sábado, foi destaque em diversas mídias do Brasil, o caso repercutiu muito causando o medo e muitas pessoas que acabam escolhendo Cabo Frio e a Região dos Lagos para um descanso de férias.