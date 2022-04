Tiroteio na ‘hora do rush’ termina com suspeito morto em SG

A manhã desta segunda-feira (25) começou com perseguição e troca de tiros em uma das principais vias do bairro da Trindade, em São Gonçalo. O confronto aconteceu por volta das 7h, quando boa parte da população está em deslocamento ao trabalho. Um suspeito de tráfico de drogas foi baleado e não resistiu.

Segundo informações do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe estava passando pela Avenida São Paulo quando suspeitou de dois homens trafegando em uma moto, modelo Honda Titan. Ainda de acordo com o agente, os suspeitos estavam com volumes nas cinturas. Os militares tentaram fazer a abordagem, mas a dupla iniciou fuga.

Fotos: Divulgação/PMERJ

Os policiais afirmaram que os suspeitos desembarcaram na Rua Cuiabá e começaram a atirar contra a equipe. Os PMs revidaram e houve confronto. Um dos acusados acabou baleado. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), mas não resistiu. Os agentes afirmam que ele estava com uma pistola calibre 9mm, que foi apreendida.

Durante o tiroteio, os agentes afirmam que o segundo suspeito pulou em um valão e conseguiu fugiu. Durante buscas no local, os PMs alegam terem apreendido a moto, munições, um rádio transmissor além de drogas, que, segundo contabilidade feita pela equipe, totalizou 22 trouxinhas de maconha e 67 pinos de cocaína, além de um celular. O caso foi registrado pela 73ª DP (Neves).