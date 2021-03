Tiroteio na BR-101 termina com um morto

Uma troca de tiros, em pela BR-101, terminou com um suspeito morto, na madrugada de hoje (17), em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Federal (PRF), o confronto entre policiais militares e criminosos aconteceu na altura do km 309.

Ainda segundo a PRF, por volta de 1h, policiais militares, que estavam em patrulhamento, teriam sido alvo de tiros disparados por criminosos, que estavam em um carro. Os agentes revidaram, dando início ao confronto.

Segundo os militares, os agentes realizavam policiamento pela pista sentido Niterói quando o automóvel, modelo Toyota Corolla, se aproximou. Dentro do carro, foram encontrados uma pistola, um rádio comunicador e um carregador de fuzil calibre 5.59.

Após os tiros cessarem, o veículo foi abandonado no local. Ao se aproximarem, os policiais encontraram um suspeito, sem vida, baleado. A equipe da PRF foi acionada ao local. Um veículo blindado também prestou apoio.

Na sequência, os agentes foram alvos de tiros que, de acordo com a PRF, partiram da localidade conhecida como Morro do Céu. Não há informação sobre policiais feridos na ação.

A equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi acionada. A especializada fez o registro da ocorrência. O corpo, que ainda não foi identificado, foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a PM, um segundo suspeito, que estaria envolvido no tiroteio, deu entrada em uma unidade de saúde, no bairro Zé Garoto. os militares foram ao local e o reconheceram como sendo um dos homens que atiraram contra a equipe. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).