Tiroteio mata traficante no Viradouro

Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos terminou com um suspeito de tráfico de drogas morto, nessa quarta-feira (6), na Comunidade da Igrejinha, que fica no Complexo do Viradouro, em Niterói. Segundo informações da Polícia Militar, o acusado era procurado por diferentes crimes.

De acordo com o 12º BPM (Niterói), um Grupamento de Ações Táticas, para intensificar o policiamento na região, dividiu-se em duas equipes. Uma delas, durante ronda pela Estrada General Castro, encontrou quatro traficantes armados. Os PMs afirmam terem sido atacados a tiros pelos bandidos. Os policiais revidaram, dando início ao confronto.

A outra parte da equipe, que ficou responsável por fazer a ronda no trecho da “Garganta” da Estrada Francisco da Cruz Nunes também afirmou ter sido atacada por três traficantes armados, ao mesmo tempo em que acontecia o confronto na outra localidade. Também houve confronto.

Depois que os tiros cessaram, foram feitas buscas pela região os policiais encontraram um suspeito baleado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegarem os paramédicos confirmaram que o homem estava morto. De acordo com o batalhão, o acusado estava com uma pistola calibre 9mm com cinco munições deflagradas e nove intactas.

Além disso, os agentes afirmam terem encontrado drogas. Contabilidade feita pela equipe apontou 119 pedras de crack, 226 pinos de cocaína, 366 invólucros de maconha e um aparelho de rádio transmissor. O caso foi registrado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). Na distrital, foi descoberto que o suspeito era foragido por tráfico de drogas e roubo.