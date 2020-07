Tiroteio entre PM’s e suspeitos no Morro do Arroz, no Centro de Niterói, termina com um morto

Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela rua Jornalista Moacir Padilha, entre os Morros do Estado e do Arroz, no Centro de Niterói, e deparou-se com suspeitos armados, que fugiram em direção ao Morro do Arroz, na noite desta terça-feira (28).

Transeuntes afirmaram que muitos tiros foram disparados. De acordo com os PM’s, um dos suspeitos efetuou disparos na direção da patrulha, que revidou. O suspeito, ainda sem identificação, foi baleado e morreu no local.

Com ele, foram apreendidos uma pistola, uma granada, um rádio comunicador e drogas. A equipe do tenente coronel Hage preservou o local e acionou então a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.