TIROTEIO EM SG: Polícia enfrenta bandidos e apreende arma de guerra e drogas

Moradores da região de Várzea das Moças, em São Gonçalo, despertaram ao som de tiros, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (4). Uma equipe da Polícia Militar foi atacada por criminosos armados, por volta de 7h. Um suspeito acabou baleado durante a ação, que registrou apreensão de armamento de guerra e drogas.

Segundo informações da corporação, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi alvo do atentado quando atuava em baseamento na Estrada Hungria. Os agentes não precisaram quantos criminosos participaram do ataque. Os policiais revidaram, iniciando confronto armado.

Armamento e drogas foram apreendidas durante a ação – Vídeo: PMERJ

Ainda de acordo com o batalhão, um suspeito acabou sendo baleado. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), que confirmou a entrada mas não divulgou informações sobre o estado de saúde. Até o momento da publicação, ele não havia sido identificado.

Durante a ação, houve apreensão de uma pistola com kit roni, além de drogas, que ainda serão contabilizadas. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região. O preso está sob custódia na unidade de saúde.