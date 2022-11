Tiroteio em protesto de caminhoneiros bolsonaristas em Itaboraí

As manifestações de caminhoneiros, que contestam o resultado das eleições presidenciais de 2022, causam pelo menos 13 pontos de bloqueio em rodovias federais do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (21). Há concentrações em vias como a Niterói-Manilha (BR-101) e a Rio-Petrópolis (BR-040). Houve disparos de arma de fogo na altura de Itaboraí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ponto de bloqueio na Niterói-Manilha está na altura do km 297, em Itaboraí. Cerca de 30 manifestantes provocaram interdições parciais nos dois sentidos, sendo que, por volta das 6h, a pista sentido Espírito Santo chegou a ser totalmente interditada.

Segundo informações da concessionária Arteris Fluminense, divulgadas às 8h30, a pista sentido Espírito Santo passou a ter apenas a faixa da direita aberta, com a passagem permitida apenas a carros e ônibus. O engarrafamento chegou a 2 km de filas. No sentido Rio de Janeiro, a faixa da direita foi bloqueada no km 296, com engarrafamento chegando a 1 km.

A PRF confirmou que houve relatos de tiros no local onde estão concentradas as manifestações em Itaboraí, mas não divulgou se agentes ou manifestantes estavam envolvidos no confronto. Também não há relatos de feridos.

Em atualização.