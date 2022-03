Tiroteio em operação deixa dois mortos no Fonseca

Dois suspeitos de tráfico de drogas morreram em confronto com a Polícia Militar, na manhã de ontem (23), durante operação conjunta da Polícia Militar, no bairro do Fonseca, Região Norte de Niterói. A ação aconteceu simultaneamente nas comunidades do Pimba, Palmeira, Coronel Leôncio e Vila Ipiranga.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), que coordenou a operação, as equipes atuaram nas regiões, de domínio da facção criminosa Comando Vermelho (CV), para verificar informações recebidas via disque denúncia referentes à atuação de criminosos, além de realizar a desobstrução de vias públicas, retirando as populares “barricadas”.

A ação teve início por volta das 6h e contou com apoio do 7º BPM (São Gonçalo). Por volta de 9h50min, equipes que atuavam na região do Pimba afirmam terem sido atacados a tiros por criminosos. Os policiais revidaram e balearam três homens, que teriam participado do confronto. Dois deles acabaram morrendo no local.

O terceiro envolvido foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), também no Fonseca. A PM não confirmou o estado de saúde dele e a identidade dos três suspeitos atingidos. A equipe afirmou que encontrou com o trio um fuzil, uma pistola e um aparelho de rádio transmissor.

Além disso, minutos antes, outra equipe, em patrulhamento pela região da Vila Ipiranga, encontrou vários elementos em atitude suspeita. A quantidade não foi especificada pela polícia. De acordo com o batalhão, foram encontradas drogas a serem contabilizadas e um rádio comunicador com o bando, Os suspeitos foram detidos.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). Uma equipe de perícia foi enviada ao local do confronto. Os corpos dos suspeitos que morreram foram encaminhados ao instituto Médico Legal (IML) de Niterói, no bairro do Barreto, onde aguardam para serem identificados.