Tiroteio em ônibus mata idosa e deixa PM ferido em São Gonçalo

Uma troca de tiros na madrugada desta sexta-feira (3), em um ônibus que passava pela Rodovia RJ-106, altura da passarela do Engenho do Roçado, em São Gonçalo, deixou uma idosa morta e um policial militar ferido. De acordo com as primeiras informações, o agente teria reagido à abordagem dos criminosos.

O crime aconteceu em um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo, que fazia a linha 6146D (Itaipuaçu – Castelo). De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), a idosa baleada foi identificada como Elvira Ferreira Matos, de 75 anos. Ela foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, e morreu na unidade de saúde.

Manchas de sangue são rastros da tragédia na estrada – Foto: Marcelo Feitosa

Também segundo informações preliminares, o agente, que é o subtenente Sergio Augusto dos Santos Lopes, estava armado durante o assalto e reagiu, trocando tiros com os bandidos. A princípio, dois criminosos estavam na ação. Eles desceram do coletivo na altura da antiga Firenze e fugiram. O ônibus seguiu com os feridos para o hospital, após a ação.

O PM foi baleado na região do abdômen, está fora de perigo e também foi socorrido ao HEAT, onde segue internado. A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). Segundo a especializada, foram localizadas imagens do circuito interno do TV do ônibus.

Agentes da Delegacia de Homicídios realizaram perícia no ônibus – Foto: Marcelo Feitosa

Segundo relatos de testemunhas, o coletivo saiu por volta das 4h20min de Itaipuaçu. No momento em que os criminosos embarcaram, o primeiro bandido passou na roleta e o segundo apresentou uma nota de R$ 100 para pagar as passagens. O motorista afirmou que não tinha troco, deixou os acusados passarem e falou que daria o troco depois. Logo em seguida os assaltantes anunciaram o assalto.

Na sequência, o policial, que era um dos passageiros, reagiu e começou a troca de tiros. Segundo o porta voz da empresa de ônibus Amparo, que compareceu à DHNSG para acompanhar o trabalho da polícia, no momento do assalto havia cerca de 35 a 38 passageiros no coletivo. Ainda segundo ele, o motorista confirmou que os bandidos fugiram, sendo um deles ferido.

De acordo com a especializada, a Polícia Militar foi acionada por volta das 5h45min. A equipe de perícia da Delegacia de Homicídios comparece à unidade de saúde pouco após as 6h. Um terceiro ferido, que deu entrada no HEAT momentos após o tiroteio, foi reconhecido por passageiros como sendo um dos assaltantes. Assim que receber alta, ele deverá ser conduzido à DHNSG para depor.