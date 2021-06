Tiroteio em ocupação do Santo Cristo termina com dois mortos

Troca de tiros na comunidade Coronel Leôncio, na Engenhoca, Zona Norte de Niterói, terminou com a morte de dois suspeitos de tráfico de drogas, nessa terça-feira (29). A ação foi coordenada por policiais militares do 12º BPM (Niterói), que atuam na ocupação do Complexo do Santo Cristo, do qual a Coronel Leôncio faz parte.

Segundo informações dos agentes, uma equipe, que atuava em patrulhamento na ocupação, na Rua Elias David Sili, foi confrontada por um grupo de dez criminosos armados, com fuzis e pistolas. Os policiais revidaram, houve troca de tiros e os bandidos, ainda de acordo com os policiais, se esconderam na Travessa Zalmir Garcia.

Em buscas pelo local, os policiais afirmam terem novamente sido confrontados, dessa vez por dois criminosos. Houve novo tiroteio e a dupla acabou baleada. Ambos foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), mas não resistiram. Houve apreensão das armas dos suspeitos.

Segundo o batalhão, um dos mortos ainda não foi identificado. O outro seria o traficante conhecido como “XP”, apontado pela PM como uma das lideranças do tráfico na comunidade da Brasília. Após perícia, os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, onde aguardam familiares fazerem o reconhecimento.

Durante a ação, foram apreendidos um fuzil, calibre 5.56, com um carregador; e uma pistola, calibre 9mm, com numeração raspada, dois carregadores e cinto de guarnição. A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).