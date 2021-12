Tiroteio em frente a posto de saúde deixa um morto em São Gonçalo

A ousadia de traficantes não dá colher de chá nem mesmo a lugares onde se deveria haver o mínimo de tranquilidade, o que é o caso de um posto de saúde. Nessa quarta-feira (8), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi atacado a tiros por bandidos, próximo a uma unidade de atendimento localizada no bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo. Um suspeito acabou baleado e morreu.

Segundo informações do 7º BPM (São Gonçalo), a equipe fazia ação de patrulhamento para reprimir roubos de carga na Rua Expedicionário Bittencourt Rodrigues. Quando os agentes passaram em frente ao posto de saúde, aproximadamente cinco bandidos, que atuavam no tráfico de drogas, atiraram contra a equipe.

Os policiais revidaram e houve confronto. A equipe frisou que fez os disparos contra os bandidos “de maneira técnica e proporcional”, a fim de garantir a segurança das pessoas que passavam pelo local. Nenhum pedestre ou agente se feriu. Durante o confronto, três criminosos, que ainda não foram identificados, acabaram sendo atingidos.

Um deles não resistiu e acabou morrendo, enquanto os outros dois continuam internados, sob custódia, na unidade de saúde. De acordo com a PM, foram apreendidos um revólver, uma pistola, um rádio transmissor e drogas, usadas para abastecer a atividade ilegal na região. A ocorrência foi registrada pela 75ª DP (Rio do Ouro).