Tiroteio em condomínio termina com suspeita de tráfico presa em Maricá

Uma suspeita de integrar o tráfico de drogas que atua no condomínio Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu, em Maricá, foi presa em flagrante, nessa terça-feira (1º), após troca de tiros entre policiais militares e suspeitos. De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido durante o confronto.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel estava em ação de policiamento próximo ao condomínio quando bandidos armados teriam iniciado o confronto, atirando contra a equipe. Os agentes revidaram. O tiroteio durou alguns minutos.

Após os disparos cessarem, os militares conseguiram deter uma mulher. De acordo com os militares, ela estava com drogas. Contabilidade feita pelos agentes apontou que havia 600 invólucros de maconha, 1.490 invólucros de cocaína, além de material para endolação. Todas as drogas foram apreendidas pelos agentes.

Além disso, a mulher estaria armada com um revólver calibre 38 com três munições e uma granada. Ela foi identificada pelos agentes, tem 32 anos e tinha a ficha criminal sem anotações. Ela foi autuada por tráfico de drogas e presa em flagrante. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói).