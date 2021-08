Tiroteio em condomínio termina com baleado em Maricá

A manhã deste sábado (7) começou ao som de tiros no condomínio Minha Casa Minha Vida, localizado no distrito de Inoã, em Maricá. A localidade, que é dominada pelo tráfico de drogas, é palco de constantes confrontos entre bandidos e policiais, que procuram coibir as ações criminosas no local. Nesta manhã, um suspeito acabou baleado durante o tiroteio.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo) realizava policiamento preventivo no interior do condomínio, quando foi atacada por criminosos armados. Os agentes afirmam que revidaram, o que iniciou o confronto, que aconteceu na Rua José Antunes.

Em meio à troca de tiros, um suspeito de tráfico de drogas acabou baleado. Os policiais o socorreram ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal. Ainda segundo os agentes, o homem estava com drogas e uma arma. A identidade do envolvido ainda não foi confirmada. O estado de saúde dele também não foi divulgado.

De acordo com os policiais, foram apreendidas uma pistola, calibre 9mm, munições, além de drogas a serem contabilizadas. A ocorrência foi registrada pela 82ª DP (Maricá). O batalhão informou que o suspeito baleado está sob custódia na unidade de saúde. Assim que tiver alta, ele deve ser conduzido, preso, à delegacia, ficando à disposição da Justiça.