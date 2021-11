Tiroteio em casa noturna deixa homem de 22 anos morto

Um tiroteio em uma casa noturna na cidade de Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, terminou com a morte de um homem, na madrugada de segunda-feira (8). Outras cinco pessoas ficaram feridas durante o ataque, que aconteceu na Avenida Boulevard Canal, no centro da cidade.

A vítima fatal foi identificada como Alessandro Paiva, de 22 anos. De acordo com as primeiras informações divulgadas pela polícia, um dos feridos estava saindo do local quando foi abordado por um homem que anunciou um assalto.

No entanto, a vítima teria se assustado e corrido em direção ao estabelecimento. O criminoso atirou , feriu as pessoas que estavam no local, e fugiu em seguida. A Polícia Civil investiga um caso por meio de inquérito aberto pela 126ª DP (Cabo Frio).

Uma equipe do 25º BPM (Cabo Frio) foi acionada ao local. Ao confirmar que havia feridos, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro. Os baleados foram atendidos no Hospital Central de Emergências (HCE). Até o momento, apenas Alessandro teve a morte confirmada.