Tiroteio em campo de futebol termina com suspeito preso por tráfico

Campos de futebol públicos foram feitos para estimular a prática esportiva da população. No entanto, na comunidade do Mato Grosso, no Sapê, região Norte de Niterói, os jogadores deram lugar a traficantes e as bolas foram substituídas por drogas. O “esporte” que estava sendo praticado no local, nessa terça-feira (19), era o comércio ilegal de entorpecentes.

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) receberam denúncia sobre a prática criminosa e mobilizaram um Grupamento de Ações Táticas (GAT) à região. Chegando ao local, os policiais afirmam terem sido recebidos a tiros por criminosos da região. Os policiais revidaram e houve confronto.

Após o terreno ser estabilizado, os PMs montaram cerco tático e conseguiram deter um dos suspeitos de ter atirado contra a equipe do GAT. O homem foi revistado e identificado. Tem 21 anos de idade e é suspeito de integrar a organização criminosa que atua na localidade.

Com o acusado, os PMs afirmam terem encontrado 38 trouxinhas de maconha, 238 pinos de cocaína e um rádio transmissor. O detido e o material foram encaminhados à 76ª DP (Niterói). Na distrital, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e preso. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia.