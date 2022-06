Tiroteio durante assalto a shopping deixa segurança morto

Um tiroteio durante assalto a uma joalheria do shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, deixou uma pessoa morta, na noite deste sábado (25). De acordo com a Polícia Militar, a vítima fatal é um dos seguranças do estabelecimento. Até o momento, a identificação dele não foi revelada.

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) e militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionados ao local. Pelo menos 12 criminosos fortemente armados teriam participado da ação criminosa. Pelas redes sociais, testemunhas afirmaram terem ouvido muitos tiros.

Uma funcionária foi feita refém durante a fuga dos criminosos, que usaram pelo menos seis motos para escapar do local. A mulher não se feriu. Não houve outros feridos e ninguém foi preso. os bandidos conseguiram levar joias, cujo prejuízo ainda será contabilizado.

Bandidos armados invadiram shopping – Foto: Reprodução/Redes sociais

Ainda segundo testemunhas, o Village Mall estava lotado no momento do crime. As lojas foram fechadas após a ação. Equipes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram ao local para realizar a perícia. A especializada registrou boletim de ocorrência.

O que diz a polícia

Em nota, a Polícia Militar informou que “equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para checar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo dentro de um shopping na Av. das Américas, na Barra da Tijuca. Chegando ao local, os policiais encontraram um segurança atingido e aparentemente em óbito. As circunstâncias da ação ainda estão sendo apuradas. A área foi isolada e diversas equipes seguem em varredura pela região. Ocorrência em andamento.”

Funcionária foi feita refém – Foto: Reprodução/Redes sociais

Já a Polícia Civil afirmou que “a 16ª DP (Barra da Tijuca) e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram acionadas. O local está isolado e a perícia sendo realizada. Informações preliminares indicam que, após a subtração de joias, os criminosos fizeram reféns para sair do shopping. Houve tiros e um homem morreu. As investigações estão em andamento para apurar a dinâmica do fato e identificar os envolvidos no crime.”

Shopping lamenta o caso

Já o Village Mall, também por meio de nota, informou que “lamenta profundamente o ocorrido na tarde desse sábado, 25 de junho. O shopping informa que colabora com as autoridades competentes para esclarecimento dos fatos.”

Fotos: Reprodução/Redes sociais