Tiroteio desperta moradores da Zona Norte de Niterói

Moradores do Fonseca, na Zona Norte de Niterói, amanheceram nesse sábado (15) sob intenso tiroteio. Nas redes sociais alguns relatos de intensa troca de tiros, principalmente na Região do Santo Cristo.

Quem mora na região aponta que o tiroteio começou por volta das 6h desse sábado. Em uma das postagens moradores do bairro relatam horror. “Deus proteja a todos os moradores e policiais em operação no local”, disse.

O comandante do 12º BPM, coronel Sylvio Guerra, informou, às 7h42min, que não está tendo operação na região e que o policiamento está sendo feito no local com militares em patrulhamento.

JACARÉ

A madrugada também foi movimentada em Niterói. Na Rua Frei Orlando, na comunidade do Jacaré, em Piratininga na Região Oceânica, teve troca de tiros. Os militares foram nesse endereço para averiguar uma festa com sol alto e aglomeração. Ao se aproximar do local os militares foram recebidos a tiros. O confronto foi registrado na 81ª DP (Itaipu) mas ninguém foi preso e nenhum policial ficou ferido.