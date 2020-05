Tiroteio com mortos esta manhã na Zona Sul de Niterói

Uma perseguição policial a um veículo HB20 branco, na manhã deste domingo (31) na Avenida Quintino Bocaiúva em Charitas, acabou com 5 suspeitos atingidos. Dois deles morreram no local outros dois a caminho do hospital e um quinto estaria gravemente ferido no local. No veículo foram encontrados 2 fuzis e 1 pistola.

Testemunhas disseram que os suspeitos foram perseguidos por policiais e na altura do restaurante Verdana, bateram em um outro veículo. Houve intensa troca de tiros, mas nenhum policial foi ferido.

Um dos mortos seria o traficante Rato, gerente do tráfico de drogas do Morro do Cavalão. Testemunhas disseram que os policiais comemoraram muito após o fim do tiroteio. Parentes estão no local reconhecendo os corpos.

**Atualizado às 11:58