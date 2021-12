Tiroteio cancela aulas em oito escolas nos complexos da Penha e do Alemão

Um intenso tiroteio obrigou pelo menos oito escolas municipais do Complexo da Penha e quatro no Complexo do Alemão, na Zona Norte, a cancelarem as aula na manhã desta segunda-feira (06-12). Alunos da Escola Municipal Bernardo Vasconcelos suspenderam uma visita à Bienal do Livro, no Riocentro.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi atacada por criminosos próximo a base da corporação em Merendiba, na Vila Cruzeiro.As escolas EDI Maria de Lourdes, EDI São Vicente, Escola Municipal Leonor Coelho Pereira, Escola Municipal Bernardo de Vasconcelos e EDI Coronel Assunção, na Penha, foram afetadas. As creches municipais Betinho e Tempo de Aprender também suspenderam as aulas.

No Complexo do Alemão, as unidades CIEP Francisco Mignone, EDI Professora Tânia da Rocha, e as Escolas Municipais Odilon de Andrade e Luiz César Sayão Garcez tiveram as aulas canceladas.

Não há informação de vítimas ou de presos.

Foto: Voz das Comunidades