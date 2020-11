Tiros são disparados em comemoração a vitória de candidato em SG

De acordo com informações, um candidato em São Gonçalo comemorou a sua vitória de uma forma perigosa na noite de ontem (15). O agora vereador eleito, teria contado com disparos de arma de fogo em sua comemoração em frente a um comitê localizado na Rua Doutor Feliciano Sodré, no Centro. Segundo relatos, homens, mulheres e crianças saíram correndo do local assustados quando ouviram os tiros com medo de serem feridos. A Polícia Militar informou que até o momento, não tem registro desta ocorrência. Já a Polícia Civil ainda não retornou ao nosso contato.

“Isso é lá forma de comemorar ou seria uma intimidação?”, disse uma testemunha que teve a sua identidade preservada.